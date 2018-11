Elsa Judas acusa Rita Garcia Pereira: «A senhora é uma mentirosa e uma difamadora»

Elsa Judas, antiga líder da Comissão Transitória da Mesa da AG do Sporting, entretanto foi expulsa de sócia, deixou no Facebook uma carta aberta a Rita Garcia Pereira, que integrou a comissão de fiscalização criada por Jaime Marta Soares que suspendeu a antiga direção do Sporting, acusando-a de ser "mentirosa" e "difamadora". Elsa acusa Rita, "com o seu ar de juiz e carrasco", de a difamar na televisão e desafia-a para um debate."Carta aberta à Dra. Rita Garcia Pereira, ex-membro da extinta Comissão de FiscalizaçãoA Exma. Sra.Dra. Rita Garcia Pereira, do alto da sua incompetência como instrutora dos processos disciplinares, nomeadamente o meu, enquanto membro da extinta CF do SCP, anda a passear-se na televisão, de canal em canal, com o seu 'ar de juiz e carrasco', a difamar-me enquanto profissional e a mentir despudoradamente. Tenho rejeitado vários convites das Tvs, porquanto o meu tempo no SCP já passou, e tudo o que se está a passar é mau e dum nível muito baixo. Mas, hoje, dia 13 de Novembro, as mentiras que disse na TVI24 foram a gota de água.1. Então não tenho direito a estar na AG marcada para o próximo dia 15 de Dezembro, para me defender, porque fui expulsa?2. Então não sabe que a decisão que V Exa e o seu colega da CF, Henrique Monteiro, tomaram só os dois é passível de recurso, que eu interpus, nos termos dos Estatutos?3. Então não sabe que o referido recurso tem efeitos suspensivos? Devia ter ouvido hoje o Exmo. Senhor Presidente da MAG, o Dr. Rogério Alves, mesmo já se tendo percebido a forma pouco respeitosa como se refere a ele.4.Está com medo que os sócios tomem conhecimento na AG, das mentiras que escreveu no Relatório Final?5.Então eu fiz um "parecer através de copy paste" tão mau que nem se pronuncia sobre ele? Autorizo-a a publicar tal Parecer, se tem algum parecer meu, digno dessa palavra!6. Fala nos Estatutos e no RD quando lhe dá jeito é omite-os quando não sustentam as suas 'teses'?A Senhora é uma mentirosa e uma difamadora, sem qualquer respeito por uma colega de profissão, violando a toda a largura os Estatutos da Ordem dos Advogados e os deveres de ética que impõe entre colegas.Vamos a isso então. No canal televisivo que quiser, quando quiser, cara a cara, vamos discutir as duas cordial e profissionalmente o processo disciplinar, em que foi instrutora e as mentiras que anda a dizer nas tv s tais como eu ter feito um "Parecer copy paste".Tem coragem para isso????Peço que partilhem para que esta mensagem chegue à destinatária."