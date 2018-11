Elsa Judas critica Varandas: «Um presidente fraco, medroso e sem capacidade de reação»

Elsa Judas, antiga líder da Comissão Transitória da Mesa da AG do Sporting, que entretanto foi expulsa de sócia, voltou estar terça-feira ao Facebook para criticar Frederico Varandas. A jurista, a propósito da detenção de Bruno de Carvalho, sublinha na sua página naquela rede social que os leões já deveriam ter divulgado um comunicado em defesa do clube."Lamento que no momento em que o Sporting mais precisa de um presidente forte, Frederico Varandas se revele um presidente fraco, medroso e sem capacidade de reação (...) Impunha-se um comunicado - ontem já era tarde - a defender o clube da Comunicação Social (...) Não é Bruno de Carvalho que está em causa, é o ex-presidente do Sporting, e como tal, tudo o que se especula à sua volta, vincula a posição da Sporting SAD e os seus compromissos. Informar os sócios da posição do clube, quer quanto ao que se está a passar com o ex-presidente (que pode e vai influenciar os processos de rescisões), quer quanto aos factos que determinaram o despedimento de Bruno Jacinto (o elo de ligação com os adeptos e 'O garganta funda' que levou, segundo parece, à detenção de Bruno de Carvalho), se o Sporting se vai constituir como assistente no processo de Alcochete, quanto ao facto de ter sido encontrada droga na casinha das claques, etc.", pode ler-se."Defenda os interesses do clube Senhor Presidente, Dr. Frederico Varandas, seja contra quem for, ou a favor de quem for. Foi para isso que ganhou as eleições, sob pena de termos que reconhecer que José Maria Riccardi tem razão quando afirmou 'que não está preparado nem tem competência e estofo', para gerir o Sporting, concluiu."Parafraseando Luís de Camões, nos Lusíadas:"Um líder fraco, faz fracas as fortes gentes" - presentes no Emirates Stadium, acrescentaria...Lamento que no momento em que o SCP mais precisa dum Presidente forte, Frederico Varandas se revele um Presidente fraco, medroso e sem capacidade de reacção "Frozen" em linguagem informática.Impunha-se um Comunicado - ontem já era tarde - a defender o Clube da Comunicação Social (que está a enlamear o nome do SCP)..Não é B de C que está em causa, é o ex-Presidente do SCP, e como tal, tudo o que se especula à sua volta, vincula a posição da SCP Sad e os seus compromissos) .Informar os sócios da posição do Clube, quer quanto ao que se está a passar com o ex-presidente (que pode e vai influenciar os processos de rescisões), quer quanto aos factos que determinaram o despedimento de Bruno Jacinto (o elo de ligação com os adeptos e "O garganta funda" que levou, segundo parece, à detenção de B de C), se o SCP se vai constituir como assistente no processo de Alcochete, quanto ao facto de ter sido encontrada droga na casinha das claques, etc.Sendo que a única manifestação do Dr. Frederico Varandas e da sua Direcção, e, portanto, do SCP, é que "confia no funcionamento do sistema judicial".Defenda os interesses do Clube Senhor Presidente, Dr. Frederico Varandas, seja contra quem for, ou a favor de quem for. Foi para isso que ganhou as eleições, sob pena de termos que reconhecer que José Maria Riccardi tem razão quando afirmou 'que não está preparado nem tem competência e estofo', para gerir o SCP. A hora é já, não há tempo!Cumpra o seu dever."