Elsa Judas divulga carta aberta a Bruno de Carvalho: «Não és homem de mandar fazer»

Já chamou Bruno de Carvalho de " aldrabão ", avançou com uma queixa-crime contra ele , mas agora o discurso mudou... e muito. Elsa Judas, ex-líder da Comissão Transitória da Mesa da AG do Sporting, divulgou na quinta-feira uma "carta aberta a Bruno de Carvalho" no mesmo dia em que o ex-presidente leonino saiu em liberdade depois de ter estado detido na sequência da investigação ao ataque à Academia de Alcochete, e assumiu que as divergências entre os dois estão ultrapassadas."Trabalhámos juntos. Sim, tivemos as nossas divergências, sim afastámo-nos, quer por divergências de posição em determinadas matérias relativas ao Sporting, quer, sobretudo pelo que mutuamente dissemos intempestiva e publicamente um do outro, tendo ambos, e tu sabes, excedido (ao que não foi alheia a intervenção de um terceiro). A seu tempo, felizmente, porque somos ambos na essência pessoas leais e bem formadas, tudo foi ultrapassado. A bondade da vida está em se saber ultrapassar as coisas menos boas", escreveu.E prosseguiu: "Conheço-te. Tens uma alma e um coração puros, mas também impulsivos, que por vezes te cegam, mas quando erras não tens qualquer problema em reconhecê-lo. Não és homem de planear ataques, és sim homem de olhos nos olhos enfrentar as pessoas e as situações. Tens os teus defeitos obviamente, todos temos. És, no melhor dos sentidos, 'um menino dos papás'"."Carta aberta a Bruno de CarvalhoBruno, fico muito feliz por ter sido feita, parcialmente, justiça, totalmente só quando este terrível processo for arquivado, em sede de instrução. Não aceito sequer que vás a julgamento. Não és homem de mandar fazer.Trabalhamos juntos. Sim, tivemos as nossas divergências, sim afastamo-nos, quer por divergências de posição em determinadas matérias relativas ao SCP, quer, sobretudo pelo que mutuamente dissemos intempestiva e publicamente um do outro, tendo ambos, e tu sabes, excedido (ao que não foi alheia a intervenção de um terceiro).A seu tempo, felizmente, porque somos ambos na essência pessoas leais e bem formadas, tudo foi ultrapassado. A bondade da vida está em se saber ultrapassar as coisas menos boas.Nao nos iludamos, hoje foi ganha uma batalha, uma grande batalha, mas não a guerra.É nos momentos difíceis que os amigos, dão a cara, independente das consequências.Conheço- te. Tens uma alma e um coração puros, mas também impulsivos, que por vezes te cegam, mas quando erras não tens qualquer problema em reconhece-lo. Não és homem de planear ataques, és sim homem de olhos nos olhos enfrentar as pessoas e as situações. Tens os teus defeitos obviamente, todos temos.És, no melhor dos sentidos, 'um menino dos papás', desse grande pai que é o Senhor Engenheiro Rui de Carvalho, e da senhora tua mãe, que tão bem te criaram, e tanto te amam. E a quem publicamente presto a minha homenagem.Força, coragem e calma. Nada acontece por acaso."