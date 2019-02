Elsa Judas e o livro de Bruno de Carvalho: «Ficou tanto por dizer do mal que fizeram»

Elsa Judas já leu o livro de Bruno de Carvalho e não tem dúvidas que muito ficou por dizer. A antiga presidente da Comissão Transitória da Mesa da Assembleia Geral (CTMAG) deixou nas redes sociais uma mensagem ao ex-presidente do Sporting, que na última sexta-feira apresentou publicamente a obra 'Sem Filtro – As Histórias dos Bastidores da Minha Presidência'."Bruno, não pude estar presente no lançamento do teu livro pelos motivos pessoais que sabes. Já o li e não é menos do que esperava. O que eu assisti presencialmente merece um 'Sem Filtros II e III', sem dúvida. Muitos episódios desta fase final que foram, os mais hediondos para ti, foram poupados. Ficou tanto por dizer do mal que certas pessoas fizeram. E temos provas. Felicidades para o best seller", escreveu Elsa Judas.