Elsa Judas: «Ser expulsa de sócia do Sporting do Varandas é que é uma maçada...»

Além da manutenção das suspensões de sócio a Bruno de Carvalho (um ano) e restantes membros da antiga direção do Sporting - 10 meses a Alexandre Godinho, Carlos Vieira, José Quintela, Rui Caeiro e Luís Gestas -, os associados leoninos decidiram ainda em Assembleia Geral este sábado pela expulsão de sócios de Trindade Barros e Elsa Judas , por "usurpação de funções, criação de órgãos ilegais e convocatória de falsas assembleias gerais". A ex-presidente da autodenominada Comissão Transitória da Mesa da Assembleia Geral reagiu esta madrugada a essa decisão através da sua página de Facebook, não escondendo a ironia da "maçada" de ser expulsa de "sócia do Sporting do Varandas"."Fez-se história.... A primeira mulher a ser expulsa do SCP. Estou emocionada, acabei de adquirir o título de 'notável'. Ser expulsa de sócia do SCP do Varandas é que é uma maçada... A diferença é que agora não pago mesmo quotas e vou aos jogos que me apetecer...roam-se de inveja. Temos pena!!!", escreveu na sua página naquela rede social.