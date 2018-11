Elsa Judas: «Sportinguistas elogiam qualquer treinador mesmo que seja a maior porcaria do mundo»

Elsa Judas, antiga líder da Comissão Transitória da Mesa da AG do Sporting,nas redes socais da gestão de Frederico Varandas. A advogada, quedos leões, já tinha questionado a escolha de Marcel Keizer para substituir José Peseiro e agora voltou à carga, acusando os adeptos leoninos de serem "bipolares"."Os sportinguistas têm momentos em que são tão exigentes, para além do razoável, diria, mas depois há momentos em que cultivam o miserabilismo e contentam- se com tão pouco….desculpam tudo, acham tudo normal, por exemplo, elogiam qualquer treinador mesmo que em termos curriculares seja a maior porcaria do mundo…Acham normal que seja o futuro Director do Departamento Médico, a "escolher" o futuro treinador!?Definitivamente um Clube bipolar, ou melhor, com a maioria dos adeptos bipolares, que não têm poder de crítica além do que que emprenham pelos ouvidos e pelos olhos da Comunicação Social… Enfim... Vou observando apenas… porque para refectir há muito pouco...P.S. Frederico Varandas já foi assobiado nos Açores? É o que digo, não sabem o que querem….Embora realmente ouvir o tom monocórdico com que fala transmita um entusiasmo….para dormir…"