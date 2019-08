Elves Baldé cedido pelo Sporting ao Feirense

Elves Baldé vai reforçar as fileiras do Feirense por empréstimo do Sporting, apurou Record. A cedência do extremo, de 19 anos, é válida por uma temporada e não contempla qualquer opção de compra.





O luso-guineense, internacional português sub-20, tinha também interessados na segunda divisão espanhola, nomeadamente o Girona, Corunha, Extremadura e Tenerife, contudo os referidos clubes queriam ver incluída uma opção de compra, algo sempre negado pelos leões.Desta forma, Baldé regressa à 2.ª Liga, onde na temporada passada esteve ao serviço do P. Ferreira, e será orientado por Filipe Martins.