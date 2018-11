Elves Baldé: «Jogar no Sporting é o maior orgulho que podemos ter na vida»

Elves Baldé, avançado que atua na equipa sub-23 do Sporting, acompanhou esta quarta-feira Jovane Cabral numa visita ao Agrupamento de Escolas Cardoso Lopes, na Amadora, onde aproveitar para salientar a importância de frequentar o ensino para um jogador de futebol."Sempre tive a paixão de jogar à bola. Até ao dia de hoje, sempre soube o que queria ser. Não sei se ia dar certo ou não. Todos os dias estou a trabalhar para isso, sempre soube o que queria ser. Ainda hoje estou a lutar por isso. Sempre consegui conciliar a escola e o treino. Sempre consegui passar os anos letivos. É complicado conciliar, mas com força de vontade tudo é possível. A escola é tão importante como o futebol. Não podemos deixar a escola de lado. Temos de saber gerir as coisas. Por isso é que a escola é muito importante. Temos de saber gerir o nosso dinheiro, senão vai tudo embora de forma fácil. Se tivermos escola e soubermos o que fazer, vamos saber como utilizar o dinheiro", referiu.O jogador, de 19 anos, confessou depois que o seu objetivo é chegar à equipa principal dos leões. Já a longo prazo, veria com bons olhos uma experiência em Inglaterra: "O meu sonho é jogar na equipa principal do Sporting. Se um dia conseguir cumprir isso e for bom para mim e para o clube, gostava de jogar fora, em Inglaterra. Jogar no Sporting é o maior orgulho que podemos ter na vida. Não é fácil jogar no Sporting, é preciso ter talento e força de vontade. É por isso que o Sporting só tem os melhores jogadores. O Sporting é o melhor clube do Mundo. A próxima etapa é chegar à equipa principal. Agora estou nos sub-23 e vem o míster Tiago Fernandes para nos ajudar a chegar à equipa principal. O Sporting tem os melhores técnicos do Mundo, que nos metem a trabalhar todos os dias, para chegar à equipa A".Confessando que o seu ídolo é Eden Hazard, pela sua "forma estar no jogo", Elves Baldé abordou depois uma eventual chamada para o jogo da Taça de Portugal com o Lusitano de Vildemoinhos: "Estamos todos a trabalhar para que esse dia chegue. No dia em que o míster me quiser dar essa oportunidade, estarei pronto".