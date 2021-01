Elves Baldé treinou com a equipa principal do Sporting

Elves Baldé trabalhou com a equipa principal do Sporting nos últimos dias. O extremo da equipa B foi chamado por Rúben Amorim para fazer face às baixas no plantel em resultado dos casos de Covid-19. Elves treinou com a primeira equipa entre o jogo com o Rio Ave e a véspera do clássico da Taça da Liga, esta segunda-feira.





No domingo não foi convocado para o jogo da equipa B com o Oriental, que os leões venceram por 3-2. Amorim esteve privado de Neto, Nuno Mendes e Sporar, trio a que se juntou Tabata após os testes realizados a 48 horas do clássico.Elves seria, ao que Record apurou, um dos jogadores de prevenção para qualquer eventualidade, se Amorim, confrontado com o risco de um novo surto de Covid-19, precisasse de recorrer à equipa B para compor a lista de opções na Allianz Cup.) No jogo com o Rio Ave, Rúben Amorim convocou João Silva e Pedro Marques, da equipa B. Ambos estiveram no banco mas não foram utilizados. Já Elves Baldé mostrou serviço a Amorim nos treinos em Alcochete.