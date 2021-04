Emanuel Fernandes assina contrato profissional com o Sporting

Emanuel Fernandes, aos 18 anos, assinou contrato profissional com o Sporting onde irá representar a equipa de sub-19.





Assumindo que vive "um sentimento único" na Academia pelo voto de confiança que recebeu, o jovem confessou que vai defender o seu "clube do coração". "Há muito tempo que ambicionava alcançar este objectivo, que é fruto do meu trabalho", afirmou o jogador à Sporting TV, onde também comentou a sua polivalência no setor defensivo: "Sinto-me mais confortável a central, pois já não jogo a lateral há muito tempo. Ainda assim, também gosto de jogar nessa posição. Defino-me como um jogador forte nos duelos aéreos, sou forte no desarme e gosto de sair a jogar".