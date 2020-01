Emanuel Ferro, a ambição na Taça da Liga, a 'ressaca' do dérbi e uma aposta chamada Joelson

O Sporting defronta amanhã o Sp. Braga na primeira meia-final da Taça da Liga (19h45, em Braga) e Emanuel Ferro não esconde a ambição dos verde e brancos na competição. Esta segunda-feira, em conferência de imprensa de lançamento do encontro, o adjunto de Silas falou ainda, entre outros temas, da situação de Bruno Fernandes e da aposta chamada Joelson.





O Sp. Braga vai entrar com uma intenção igual à nossa. Independentemente do adversário, seria sempre um jogo com um adversário muito envolvido na intenção da vitória. Houve uma alteração de treinador, mas têm feito uma época muito boa. Esta alteração trouxe uma mudança de estilo de jogo, que já analisámos, mas estamos focados no nosso trabalho. Só há um objetivo, naturalmente. Estando na final four, garante-nos a possibilidade de ganhar o acesso à final, e o Sporting entra em todas as competições com a intenção de vencer.[Sporting derrotado pelo Benfica e Sp. Braga venceu FC Porto]: São competições distintas. Tenho a certeza de que jogadores deste nível sabem que, terminando um jogo, é fechá-lo e fazer a análise. Essa análise serve para ganhar o jogo a seguir. Essa ressaca não existe. Existe sim a capacidade de sermos exigentes, e isso não muda a forma de encarar cada jogo. É um jogo diferente do campeonato, mas não muda muito, porque entramos sempre com a ideia de ganhar.É sempre importante ser prudente e olhar para o momento. E, neste momento, o Vietto não está disponível.O que posso dizer sobre Joelson é o que digo sobre todos os jogadores que fazem esta transição dos sub-23 ou juniores para a equipa principal. São jogadores que queremos que tenham o melhor enquadramento, bem sustentado. O Joelson não é a primeira vez que cá está, assim como o Pedro Mendes, o Rodrigo... Gostamos de ter os jogadores da equipa de sub-23 connosco. O Joelson é um jogador em quem o Sporting acredita muito, um jogador de grande potencial e muito jovem ainda. É bom para ele e para a equipa. Tudo o que acontecer terá a ver com a evolução.: Estamos numa conferência de antevisão de uma final four e respeitando isso e os jogadores do plantel, tenho que pensar que nos dá muito prazer que tenhamos todos os jogadores disponíveis, com exceção do Vietto. É com isso que temos que contar.Honra-nos muito participar na Taça da Liga, como todas as outras competições, sobretudo com a máxima ambição, independentemente dos resultados que surjam. Estamos apenas focados em ganhar o jogo de amanhã.Estarão nos convocados. Não vou revelar qualquer questão sobre o onze.: Não estando connosco, é fundamental falar dos que estão connosco.Teve oportunidades em alguns jogos. Neste momento, tem estado a trabalhar muito bem, assim como outros jogadores. É um plantel bastante competitivo, com várias soluções. São questões momentâneas. As equipas têm estes momentos, assim como os jogadores. Acreditamos muito que o Jesé, como outros, é muito importante no plantel. Nos últimos jogos ficou de fora por opção.