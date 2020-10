Emanuel Ferro: «A gestão dos jogadores é feita ao detalhe»

Depois de terem recuperado da Covid-19 vários jogadores do Sporting regressaram aos treinos nos últimos dias, assim como o treinador dos leões, Rúben Amorim.





Tabata já trabalhou às ordens de Rúben Amorim



"Sem dúvida que é um factor de grande satisfação para o grupo. Com o regresso dos jogadores, elementos do staff e do treinador estamos mais fortes, queremos todos connosco. O grupo está mais capaz para responder ao jogo de amanhã", afirmou Emanuel Ferro, treinador adjunto do Sporting."Quem esteve de fora teve uma preparação muito específica, tiveram pouco tempo com a equipa, mas como foi o caso do Nuno [Santos] que se apresentou e esteve bem. Temos ativos muito fortes neste grupo e temos de os aproveitar, mas também temos em conta uma estratégia muito específica para este jogo", referiu ainda o treinador, que também não quis adiantar se Jovane, recuperar de uma lesão contraída no jogo com o Paços de Ferreira, estará apto para o jogo com o LASK Linz."Não vos vou poder adiantar quaisquer nomes em relação à convocatória. O que posso dizer é que a gestão dos jogadores é feita ao detalhe, tendo em conta que temos tido muitos jogos", afirmou.