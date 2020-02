Emanuel Ferro: «À partida compraríamos este resultado»

Emanuel Ferro, técnico adjunto dos leões, considerou a vitória (3-1) do Sporting frente ao Basaksehir um bom resultado.





"Controlámos praticamente toda a partida. Tivemos um domínio superior na 1.ª parte com muitas ocasiões de golos. É um resultado que consideramos bom e é fruto do trabalho que fizemos. Não criando tanto não marcávamos tanto", disse o técnico à Sport TV."Podíamos ter marcado mais, podíamos ter marcado menos... as coisas correram-nos bem. Três golos é muito relevante. "Temos uma 2.ª mão para disputar. Preferíamos não ter sofrido o golo, mas faz parte. À partida compraríamos este resultado. O que fica aqui é um bom resultado, uma boa exibição e uma excelente perspetiva para a 2.ª mão."