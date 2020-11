Emanuel Ferro: «A rotação que fazemos não é para gerir a equipa»

Emanuel Ferro, treinador adjunto de Rúben Amorim, não podia estar mais satisfeito depois do jogo desta noite, no Jamor. O Sporting mostrou todo o seu poder ofensivo diante do Sacavenense (7-1) e segue em frente na Taça de Portugal, depois de um jogo muito bem conseguido, onde a equipa técnica apostou em algumas novidades.





"A expectativa era preparar este jogo de uma forma séria, tirar o máximo partido do trabalho das últimas semanas e acabaram por ser os jogadores que estiveram melhor nos treinos a jogar. Isso é o nosso foco a cada momento. Essa rotação não é para gerir equipa, não há gestão, o que há é preparação para o jogo", afiançou o adjunto de Amorim na conferência de imprensa.E prosseguiu: "Houve jogadores com oportunidades de ter esses minutos, no entanto essa demonstração de oportunidade e capacidade tem sido feita ao longo da época; os resultados e a prestação da equipa não é só de quem joga, é um trabalho coletivo, do plantel, é uma estrutura e algo que acontece todos os dias. Uns têm a oportunidade de jogar, outros menos, mas sabemos com quem contamos, contamos com todos. Só com todos conseguimos alcançar a qualidade do dia a dia, só assim é que nos momentos fulcrais, que são os jogos, nos sentimos mais preparados com aqueles que vão entrar, suportados pelo trabalho que é feito por um todo."