Emanuel Ferro, adjunto de Silas: «Vitória expressa o que fizemos de bem»

Emanuel Ferro, treinador adjunto do Sporting, foi quem surgiu na 'flash interview', após a vitória dos leões esta segunda-feira no reduto do Aves, por 1-0 , na estreia da nova equipa técnica, uma vez que Silas, por não ter o nível 4 de treinadores."Ganhar era o mais importante, mas queremos fazer um jogo atrativo", afirmou o adjunto, sublinhando que "há uma nova ideia de jogo", mas que "é preciso tempo para a trabalhar"."Equipa entregue sempre às ideias definidas. Vitória expressa o que fizemos de bem", referiu.