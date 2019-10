Emanuel Ferro antevê ida do Sporting a Alverca: «Vamos entrar com uma equipa forte»

"Estas duas semanas serviram para fazer o que tínhamos projetado, ou seja, trabalhar dinâmicas que fazem parte da nossa visão sobre o jogo e isso foi conseguido, mesmo com jogadores nas seleções. Os jogadores da formação que estiveram connosco são futebolistas de qualidade e ajudaram nesse processo.""Os jogadores estão a ficar bastante alinhados com os nossos processos técnico-táticos. As ausências nas seleções são uma contingência neste porcesso, mas estas duas semanas foram relevantes para conseguirmos ver algo mais no próximo jogo.""A nossa forma de jogar será uma, suportada por várias dinâmicas e pode comportar vários sistemas táticos. Esta equipa está a ser preparada para ter uma forma de jogar tipificada, independentemente do sistema de jogo.""Na verdade, essa contingência é um problema, mas as grandes equipas deparam-se com isso. Temos mecanismos para tentar superar isso e tirar o máximo rendimento do nosso trabalho, tendo em conta a entrada recente da equipa técnica e de termos jogadores nas seleções. Mas este microciclo até ao Rosenborg será importante.""Nós valorizamos muito os jogos, sejam quais forem, e vamos entrar com uma equipa forte, com os jogadores que poderão responder melhor.""É relevante dizer que é uma equipa complicada, bem organizada e bem trabalhada. Vem com uma dinâmica de vitórias grande, sabe o que faz, independentemente de ser do Campeonato de Portugal ou da 2ª Liga. Os jogadores que irão entrar serão os consideramos que estão mais bem preparados.""O facto de estarmos preocupados com o Alverca não tem uma conotação negativa, preocupado é focado. Focado com o que é o seu processo. É importante sabermos adaptar-nos ao adversário e à competição. O nosso foco é sempre o nosso jogo."