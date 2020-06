Emanuel Ferro: «As classificações constroem-se através de vitórias»

O Sporting venceu (1-3) o Belenenses SAD, em jogo a contar para a 28.ª jornada da Liga NOS, na visita ao reduto à Cidade do Futebol.

No final do encontro, Emanuel Ferro, treinador adjunto dos leões, admitiu que o início da partida não foi o desejado, congratulou a equipa pela reviravolta no resultado e apontou ao futuro da equipa, que diz encontrar-se concentrada em somar vitórias.

"Foi um jogo em que nos até entrámos com algumas oportunidades de golo, mas acabámos por sofrer. O Belenenses SAD também entrou bem, depois conseguimos reagir e concretizar as três situações de golo que criámos na 1.ª parte. Acabámos por vencer justamente."

Surpeso pela abordagem do Belenenses SAD no início do encontro?

"Não, de todo. A questão é que gostamos de sair a jogar, através de passe curto a partir da defesa. O nosso objetivo é estar sempre mais perto da baliza adversária, às vezes com um pouco de mais risco, estamos cientes disso. O jogo foi difícil porque o Belenenses SAD também está bem identificado com o seu sistema, mas estivemos bem."

Análise à exibição do guarda-redes adversário e à 2.ª parte das duas equipas

"Uma boa exibição do Koffi, tivemos bem na partida. O Belenenses SAD não conseguiu marcar na segunda parte, como seria provavelmente o objetivo da equipa, nós também não, mas o mais importante foi o resultado."

Resultado importante para dar o salto para o 3.º lugar?

"É importante para ganhar, as classificações constroem-se através de vitórias e é isso que procuramos sempre", concluiu.