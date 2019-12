Emanuel Ferro: «As coisas correram muito bem e esperamos que assim continue»

O Sportingna deslocação ao terreno do Santa Clara, em jogo a contar para a 14.ª jornada da Liga NOS, num encontro em que Luiz Phellype (40' e 47'), Bolasie (54') e Bruno Fernandes (61') fizeram os golos da equipa leonina.No final do encontro, Emanuel Ferro, treinador-adjunto dos leões, mostrou-se satisfeito com a exibição da equipa, realçando o momento em que Luiz Phellype fez o primeiro golo como o momento que ajudou os leões a exibirem-se a grande nível em termos ofensivos."Este é o resultado de 90 minutos muito positivos. Na primeira parte estivemos sempre muito equilibrados. Penso que o equilíbrio ofensivo foi fundamental para o sucesso que tivemos neste jogo. O primeiro golo também ajudou a desenvolver o resto da partida", afirmou Emanuel Ferro, em declarações à Sport TV."O Sporting é sempre o mesmo, assumimos sempre tudo aquilo que fazemos, seja para o bem ou para o mal. Procuramos sempre o melhor, sermos dominantes, com posse, procuramos melhorar sempre e acreditamos que, para o futuro, teremos cada vez mais um jogo consolidado. O Sporting é sempre o mesmo, hoje as coisas correram muito bem e esperamos que assim continue.""Quando vimos para um jogo, fazemo-lo em busca de fazer o melhor jogo e em busca da vitória. Só isso", finalizou.