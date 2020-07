Emanuel Ferro: «As vitórias não se fazem pela estatística»

Satisfeito com a vitória do Sporting sobre o Santa Clara, por 1-0, Emanuel Ferro enalteceu a resposta dada pelos jogadores do leão no embate desta noite, considerando que o triunfo se fez pela forma como a equipa de Alvalade soube controlar os momentos do jogo.





"O resultado foi conseguido pelo controlo do jogo. Tivemos fases em que criámos mais, em que fomos mais agressivos no ataque, outras que fomos menos eficazes na ligação. No entanto, a vitória é justa. Perante uma equipa muito perigosa, que nos pôs sempre alerta para a situação de transição para o contra-ataque. São muito assertivos nisso, colocam muita gente, mas nós estivemos mais compactos, sempre com uma linha defensiva bem organizada e anulámos sempre as suas iniciativas", começou por apontar, à SportTV."Apenas me diz que foi mais um jogo somado aos que já tivemos. Uns melhores, outros piores, mas o que queremos é continuar a crescer como equipa. As vitórias não se fazem pela estatística, acontecem pelo momento específico. Pelas próprias características do adversário. Não podemos pensar que são por um conjunto de coisas. São o resultado de entrar em cada jogo com um ideia particular e saber o que queremos""São normais. O plantel dá algumas garantias, os jogadores estão envolvidos no estilo jogo. O Acuña em Moreira de Cónegos acabou lá [a defesa central pela esquerda], hoje voltou a jogar lá e respondeu bem. Coletivamente sabemos o que queremos, os jogadores estão envolvidos, sabem a organização, o trabalho defensivo e essa identificação permite fazer esta rotação. Dá mais consistência e identificação à ideia"