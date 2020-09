Emanuel Ferro confirma: Nuno Santos na lista de convocados do Sporting

O Sporting faz domingo a estreia na Liga e Emanuel Ferro já confirmou que Nuno Santos vai fazer parte da lista de convocados para a deslocação a P. Ferreira (domingo às 18h30).





Questionado sobre a notícia Record que Tabata é reforço do Sporting, o treinador adjunto do Sporting, respondeu: "Não vou comentar. Posso adiantar, que vamos contar com Nuno Santos nesta convocatória".Nuno Santos foi um dos primeiros casos de Covid-19 no plantel às ordens de Rúben Amorim."Estava em isolamento mas conseguimos que tivesse condições para manter a forma física", adiantou ainda sobre a recuperação de Nuno Santos.