Emanuel Ferro: «Conseguimos aquele que era o nosso principal objetivo»

O Sporting venceu (1-0) na receção ao Marítimo, em jogo a contar para a 18.ª jornada Liga NOS, num encontro em que o Cristian Borja foi o herói improvável ao marcar o único golo dos leões e oferecer, assim, a ascensão da equipa à 3.ª posição.





No final do encontro, Emanuel Ferro, treinador adjunto do Sporting, afirmou que a equipa teve a "consciência" e comportamento necessário para vencer um jogo que era "essencial" - depois do deslize do Famalicão, diante do Santa Clara."O segredo esteve na consciência de todos os nossos jogadores em que a vitória era essencial para nós. Nem sempre conseguimos demonstrar isso da forma mais consciente, mas no fundo o jogo foi sempre controlado da nossa parte. Acho que a nossa pressão foi bem feita, principalmente durante a primeira parte. Houve uma outra situação em que o Marítimo conseguiu sair de forma mais rápida e nós não conseguimos travar, mas foram situações pontuais. O golo acabou por entrar e conseguimos aquele que era o nosso principal objetivo", apontou Emanuel Ferro, em declarações à Sport TV."São situações do jogo, não é precoce. Ele estando no plantel, tem de estar pronto para entrar a qualquer momento.""São todos importantes. É fundamental que todos estejam preparados para ajudar a equipa assim que são chamados. O Jovane tem características próprias, assim como outros jogadores, que podem ajudar a equipa", concluiu.