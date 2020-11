Emanuel Ferro: «Depois do segundo e terceiro golos as coisas tornaram-se naturais»

Emanuel Ferro, treinador adjunto de Rúben Amorim, mostrou-se satisfeito após a goleada do Sporting (0-4) em Guimarães que permite aos leões continuarem na liderança isolada da Liga NOS.





"Entrámos bem no jogo, conseguimos ter controlo da bola e ter posse. O primeiro golo surgiu naturalmente e queríamos ter feito mais golos. O Vitória criou alguma dificuldade, mas na 2.ª parte, depois do segundo e terceiro golos, as coisas tornaram-se naturais. Fomos fazendo o nosso jogo, controlando e depois o resultado avolumou-se", começou por referir Emanuel Ferro, na flash interview, à Sport TV.Confrontado com a entrada de jogadores que têm sido menos utilizados, o adjunto de Rúben Amorim recusou que seja para dar-lhe minutos e sublinhou que todos são importantes. "O objetivo é ganhar. Quem entra de início e quem entra depois é para ter sucesso. A ideia não é dar tempo seja a quem for, é concretizar o objetivo que é ganhar jogos e dar máximas condições à equipa"" sustentou Ferro.Sobre o facto de o Sporting manter a liderança numa altura em que a liga vai parar para os compromissos das seleções, Emanuel Ferro aponta ao trabalho diário e foco em ganhar os próximos jogos."Sabe bem é regressar a casa com uma vitória. Vamos pensar como sempre pensamos e trabalhar todos os dias o melhor possível para chegar aos jogos e ganhar. A equipa esta em crescimento, tem muita coisa para fazer, mas há que louvar o espírito de jogadores. A grande entrega e capacidade de pôr em pratica as nossas ideias", concluiu o técnico.