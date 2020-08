Emanuel Ferro e a ausência de Acuña no estágio: «Focamo-nos nos jogadores que cá estiveram»

O Sporting concluiu o estágio de pré-temporada no Algarve com um triunfo (3-1) frente ao Belenenses SAD e no final da partida o técnico Emanuel Ferro considerou que o teste "foi positivo".





"Foi um resultado construído de forma natural, controlando o jogo, com boas finalizações e dentro daquilo que é a nossa ideia para o jogo", começou por dizer, à SportTV, o adjunto de Rúben Amorim.Sobre o rendimento dos reforços, nomeadamente de Pedro Gonçalves, não quis individualizar. "A importância dos jogadores vê-se pelo contributo que cada um dá ao coletivo. Hoje uns jogaram mais tempo do que outros, mas o importante é pensar no coletivo. Sabemos que vai ser uma época longa e intensa, temos também um grupo algo diferente do ano passado e é nisso que estamos focados", explicouEmanuel Ferro foi ainda confrontado sobre se a ausência de Acuña teria sido uma decisão da administração, já que o que o argentino estará na porta de saída de Alvalade. "Vamos focar-nos naquilo que foi o nosso estágio, o balanço dos jogos e focar-nos nos jogadores que cá estiveram", respondeu."Treinamos para nos construirmos, para nos elevarmos e maximizar a capacidade dos jogadores. Tudo está a ser preparado de forma cuidada e individualizada para termos um coletivo forte para o início da liga", concluiu.