Emanuel Ferro e a pré-época do Sporting: «Jogadores têm dado ótima resposta»

O Sporting derrotou esta sexta-feira o Portimonense por 2-1, no primeiro grande teste da pré-temporada para a equipa leonina. No final do encontro realizado no Municipal de Portimão, Emanuel Ferro, adjunto de Rúben Amorim, fez um balanço positivo do jogo e de toda a pré-temporada, destacando a boa resposta que o plantel tem dado.





"O lado positivo deste jogo foi dar um estímulo forte a estes jogadores, observar a sua evolução naquilo que é o crescimento da equipa a nível técnico e tático. Ganhando ficamos satisfeitos, mas estamos a preparar uma época intensa e longa. É uma equipa com jogadores jovens e o lado positivo é tirar ilações para os próximos jogos, perceber o que temos feito nos treinos e é isso que mais interessa", começou por referir o adjunto de Rúben Amorim à SportTV."Foram com base na gestão deste jogo, na gestão da pré-epoca. Independentemente do que possa acontecer, porque temos jogos próximos, pensávamos neste jogo."Sinto a equipa em preparação, crescimento e com algum tempo para preparar o início da época oficial. Temos jogadores novos e há que implementar novas coisas. Temos jogadores jovens, outros experientes, isso dá algo de heterogéneo e positivo à equipa. Ganhar é sempre importante, mas neste momento estamos a preparar a equipa da melhor forma"."Ainda não se pode fazer um balanço, mas tem sido positivo. A resposta dos jogares tem sido ótima, quer pelo ambiente criado ou identificação do trabalho da equipa e da equipa técnica".