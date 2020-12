Emanuel Ferro e a qualificação para as 'meias' da Allianz Cup: «Temos de continuar assim»

O Sporting carimbou, esta terça-feira, a qualificação para a 'final four' da Allianz Cup ao bater, por 2-0, o Mafra, no Estádio José de Alvalade.

No final da partida, Emanuel Ferro, treinador adjunto dos leões, elogiou o desempenho dos jogadores leoninos, afirmando que o "rigor e compromisso diário" da equipa está a fazer frutos.

"Foi uma vitória muito competente, imagem do que tem sido os nossos jogos até aqui, procurámos impor o nosso jogo, o domínio sobre o nosso adversário, que penso que foi uma constante, e uma vitória resultante daquilo que os jogadores fizeram dentro de campo", começou por dizer Emanuel Ferro, na 'flash-interview' no final do encontro.

Aposta nos jovens da formação

"É verdade que houve muita juventude no onze, mas a única coisa que está a acontecer é que contamos com toda a gente, tal como temos demonstrado até aqui. Os jogadores que entraram hoje também já tinham entrado noutros jogos, o que pretendemos é que os jogadores que entrem, mas que entrem com o mesmo nível e com a mesma ambição."

Ambição da equipa

"Signifca o rigor diário e o compromisso com o trabalho. Isto hoje foi mais um jogo, temos de continuar assim", concluiu.