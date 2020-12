Emanuel Ferro e as ausências de Rúben Amorim e Pote: «Já vivenciámos isto no início da época»

Emanuel Ferro, treinador-adjunto de Rúben Amorim no Sporting, fez esta quinta-feira a antevisão ao encontro frente ao P. Ferreira, em Alvalade, para a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, agendado para as 21h15 de sexta-feira.





O técnico foi confrontado com as ausências de Rúben Amorim e do médio Pote - foram ambos expulsos no último jogo em Famalicão -, mas garantiu que a equipa vai reagir de forma positiva e recordou que o treinador leonino e o médio já estiveram indisponíveis na fase inicial da época, quando testaram positivo à Covid-19."Relembro que, no início da Liga, passámos por uma circunstância semelhante, e a resposta do coletivo foi determinante. O grupo é mais forte com a presença de todos e essas ausências são de vulto. No entanto, o que tem feito a diferença é a forma como todo o grupo tem trabalhado, assim como a forma como a equipa tem suportado, quer o trabalho coletivo, quer as exibições individuais. O Pedro tem-se destacado pela marcação de golos, mas eles só acontecem pelo conjunto de tarefas concretizadas", afirmou Emanuel Ferro, que recusou comentar o castigo de 15 dias aplicado a Rúben Amorim "Não me cabe fazer essa avaliação. Tenho a minha opinião pessoal, mas este não é espaço para emiti-la. Já vivenciámos isto no início da época. Estamos por completo no processo, preparados com um conjunto de estratégias que vão garantir a melhor colaboração. Os acontecimentos do último jogo estão fechados e reação é a de estar focado no trabalho semanal para preparar um jogo de muita importância, contra um adversário que está num ótimo momento de forma. O que nos interessa é continuar a fazer o nosso trabalho e apresentar-nos de melhor forma", sustentou."É um processo natural na forma como a equipa se tem apresentado. Faz parte desta ligação com os adeptos, apesar de não estarem presentes no estádio, que haja um envolvimento maior, mesmo tendo em conta as circunstâncias atuais. De forma alguma isso se assemelha ao que é a presença dos adeptos no estádio, que agora não é possível. É notório que a equipa vai sentido essa presença, mas estamos focados em dar-lhes razões para estarem vinculados.""A gestão da resposta da equipa é indiferente ao que é um resultado. O que nos interessa é perceber o que aconteceu. Temos a consciência de que fizemos um excelente jogo. No entanto, não deixou de ser alvo de análise, e isso não foi diferente por ter sido um empate. Quando se acredita no processo, mantém-se as rotinas da equipa.""Esperamos um adversário competitivo, a exigir o melhor de nós. Vamos apresentar-nos de uma forma que estará à altura do desafio. É um jogo com caraterísticas diferentes. Continuamos com o objetivo de chegar à final e ganhar a Taça de Portugal, e isso só será possível se dermos continuidade ao trabalho que temos feito.""As respostas são sempre coletivas, com um espaço de intervenção individual. Isso é que faz a sucessão de qualidade apresentada. Podemos sempre destacar o que tem sido feito pelo Pedro, mas a grande essência do trabalho tem sido feito pela equipa, com a contribuição de todos."