Emanuel Ferro: «É inadmissível sofrer cinco golos de bola parada em dois jogos»

Naturalmente desapontado com o desaire que ditou o adeus à Liga Europa , Emanuel Ferro assumiu que faltou ao Sporting alguma tranquilidade e calma para segurar o ritmo do jogo, deixando na sua análise uma crítica direta aos seus jogadores, por considerar que é "inadmissível sofrer cinco golos de bola parada em dois jogos"."Era um jogo difícil, nada cada do adversário, que iria ter iniciativa na procura dos golos. Nós baixámos as linhas, se calhar demasiado em relação ao que queríamos, tal como fomos incapazes de pressionar como queríamos. Acabámos por sofrer, numa altura em que não estávamos a conseguir controlar o jogo. Na segunda parte entrámos bem, a dominar o jogo e a criar oportunidades de golo. Marcámos, estávamos por cima, conseguimos ter bola, inúmeros oportunidades de golo e acabámos por sofrer golo no final. De uma forma imerecida a nosso ver, pois no conjunto dos dois jogos fomos superior. Mas acabámos por sofrer 3 golos de bola parada hoje...", começou por analisar, à SportTV."O prolongamento foi mais do mesmo: tivemos capacidade para ter bola, o adversário abdicou de atacar e nós com as situações que tivemos devíamos ter marcado. É inadmissível sofrer cinco golos de bola parada em dois jogos! Quem permite estes erros contra equipas destas acaba por ser eliminado. No essencial do jogo fomos superiores, poderíamos ter matado e acabámos por sofrer e fomos eliminados", analisou."Fizemos aquilo que achámos que devíamos fazer. O resultado era bom, poderíamos ter matado, não baixámos as linhas mesmo com um médio mais defensivo. Estancámos mais as iniciativas do adversário e num canto sofremos um golo. As decisões do jogo são de momento. Íamos fazer uma substituição, mas mudámos porque um jogador pediu para sair pela fadiga. São sempre trocas com intenção positva, por vezes resultam... Consideramos que o jogo melhorou com essa troca, pois conseguimos estancar o adversário, com toda a equipa envolvida na bola. Mas no final do prolongamento sofremos um golo que acaba por matar o jogo""Viemos para este jogo com uma vantagem de 3-1 e agora depois desta eliminatória podemos arranjar todos os argumentos, pois todos podem ter validade face à eliminação. Sentimos que quando tivemos de ser coletivo, fomos coletivos. Cometemos erros, tanto individuais como coletivos, caso contrário não teríamos sido eliminados. A equipaque foi eliminada foi aquela que ganhou em Lisboa e a que fez o jogo em que podíamos ter decidido a eliminatória. Não aconteceu, assumimos a responsabilidade, pois foram erros que não podíamos ter cometido""No final deste jogo o que quero é que os jogadores recuperem. Foi um jogo difícil, uma viagem longa. O essencial é trabalhar de forma séria e ligada"