Emanuel Ferro: «É uma vitória que não deixa dúvida»

O Sporting garantiu, esta sexta-feira, na vitória (3-0) na receção ao Paços de Ferreira, a qualificação para os oitavos-de-final da Taça de Portugal, numa partida em que Tiago Tomás (26'), Tabata (44') e João Palhinha (68') marcaram os golos da formação leonina.

No final da partida, Emanuel Ferro, treinador adjunto do Sporting que hoje comandou as tropas de Alvalade desde o banco de suplentes, devido à suspensão de 15 dias de Rúben Amorim,

"É uma vitória que não deixa dúvida, com um jogo muito bem conseguido, organização e solidariedade nos momento em que não conseguimos colocar a nossa pressão sobre o adversário. Foi um bom jogo contra uma equipa que não jogou mais porque nós não permitimos. Os golos acabaram por surgir com enorme justiça, a eficácia não surge sem a criação que nós tivemos", começou por dizer Emanuel Ferro, antes de elogiar as exibições de Tabata e Tiago Tomás.

"É o reflexo daquilo que temos dito. A grande mais-valia deste grupo é estarmos todos unidos e envolvidos. Hoje a oportunidade foi para dois jogadores que não estavam tão rotinados, mas a resposta foi boa e não esperávamos outra."

Mais um passo rumo a um dos objetivos do Sporting?

"Sim, sabemos que este jogos têm de ser decididos no momento. O nosso objetivo é pensar eliminatória a eliminatória e depois vencer este troféu", finalizou.