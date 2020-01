Emanuel Ferro: «Em momentos cruciais temos de ser mais efetivos para não dar hipóteses»

O Sporting perdeu este domingo na receção ao FC Porto e ficou a 12 pontos dos dragões, que ocupam o 2.º lugar do campeonato, e a 16 pontos do líder Benfica.





No final do encontro, Emanuel Ferro, treinador-adjunto de Silas, vincou a superioridade da equipa leonina ao longo dos 90 minutos mas lamentou que o FC Porto tenha feito dois golos em lances algo consentidos."Fomos superiores na partida. Sofremos dois golos, um a começar, num erro nosso, e outro de bola parada, numa desatenção nossa. Fizemos um jogo de domínio, de controlo, de controlo emocional, mesmo começando a perder. Faltou ser efetivo no ataque. O que fica registado é o resultado mas sabemos olhar para o jogo e perceber que tanto FC Porto e Sporting foram fortíssimos e nós fomos superiores" começou por afirmar em declarações à SporTV.Emanuel Ferro sublinhou a grande exibição do Sporting mas admitiu que a equipa não pode facilitar nos momentos decisivos. "Estivemos muito dominantes, com segurança. Fica um sabor amargo porque não foi possível a vitória mas isto faz parte do que é o crescimento desta equipa. Temos consciência de que o FC Porto teve o jogo mais difícil da temporada mas temos de olhar para nós e a jogar assim estamos mais perto de vencer. Hoje não aconteceu, o futebol é assim, em momentos cruciais com qualquer equipa temos de ser mais efetivos para não dar hipóteses. Há muitas coisas boas e o caminho é este, com segurança e confiança dos jogadores, e com uma mentalidade muito forte", acrescentou."Se tivéssemos marcado as duas bolas que foram ao poste, mais as quatro ou cinco oportunidades de golo, poderíamos dizer termos sido mais maduros do que o FC Porto. A perder, sem nos perturbar, ir para cima de uma equipa forte como a portista só mostra o nosso gabarito.""São 12 pontos, não muda nada e estamos já a pensar em Setúbal. Vamos fechar este jogo, perceber onde estivemos menos bem, olhar para o nosso processo e aperfeiçoar e vamos olhar em frente e procurar ganhar o maior número possível de vezes, tanto na Liga como na Taça da Liga."