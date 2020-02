Emanuel Ferro: «Em situações normais este jogo nunca seria igual para nós»

O Sporting perdeu (1-0) na deslocação ao terreno do Sp. Braga, em jogo a contar para a 19.ª jornada da Liga NOS, num encontro em que o golo de Trincão, aos 76 minutos, ditou o quinto triunfo consecutivo dos minhotos para o campeonato.





No final do encontro, Emanuel Ferro, treinador-adjunto dos leões, afirmou que a partida diante dos bracarenses foi "muito equilibrada", mas que a elevada quantidade de cartões amarelos que os leões receberam - foram sete no total - acabaram por condicionar a equipa ao longo do jogo."A equipa fez um jogo bem disputado contra um adversário que está forte, o jogo foi muito equilibrado, tivemos oportunidades no início do jogo em que podíamos ter marcado um golo e passar para a frente. Em situações normais este jogo nunca seria igual para nós. Ao intervalo tivemos uma situação indesejável e em jogos em que as duas equipas estão equilibradas e estão a disputar o jogo pelo jogo, normalmente que nos detalhes ficámos desfavorecidos.""A este nível não se pode retrair em nada temos é que perceber por que razão que todos esses cartões saíram. O contacto faz parte do jogo. A equipa estava consciente do que tinha de fazer. Sofremos o golo numa altura em que estávamos muito bem no jogo.""São decisões do momento. O Vietto vem de uma lesão, a equipa mudou de sistema e também tínhamos de ter soluções a partir do banco.""Olhamos da mesma forma como olhamos quando entramos para este jogo, para demonstrar a nossa qualidade, o nosso querer e estar por cima. Só assim é que as coisas aparecem e depois vamos ver."