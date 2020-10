Emanuel Ferro: «Equipa acreditou até ao fim»

O Sporting derrotou o Gil Vicente por 3-1 graças a uma reviravolta na reta final do encontro e o treinador-adjunto dos leões destacou o facto de a equipa nunca ter desistido de procurar a vitória.





"A equipa acreditou até ao fim, mesmo sabendo que não estava um jogo fácil contra um adversário fechado. Durante alguma parte fomos precipitados nas decisões e revelámos incapacidade ter bola mais a frente. A ambição manteve-se, tínhamos de continuar a atacar e a tentar e deu frutos. Os golos podiam ter surgido mais cedo mas tivemos mérito por isso", começou por referir Emanuel Ferro, na flash interview, à Sport TV.Os dois primeiros golos dos leões surgiram por Sporar e Tiago Tomás, dois jogadores que saltaram no banco da segunda parte. E Emanuel Ferro admite que o plantel do Sporting "oferece várias soluções". "Jogamos com um onze, no entanto todos estão prontos para contribuir. Podem surgir golos mais cedo mas é um trabalho coletivo que implica envolvimento de todos, sem perder o norte. É mérito de grande capacidade e resiliência mesmo quando coisas não estão a sair", justificou.O adjunto de Rúben Amorim destacou ainda a mentalidade do plantel. "Há um grupo de jogadores muito envolvidos, que acredita muito no trabalho e cada jogo é diferente. Um grupo que encontra novas soluções e dá o melhor de cada um pelo coletivo. Vai ter de acontecer sempre isso. Acima de tudo ficamos satisfeitos por ganhar", concluiu Emanuel Ferro.