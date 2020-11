Emanuel Ferro: «Equipa estava com capacidade ofensiva grande e Pedro Marques aproveitou»

Pedro Marques fez os seus dois primeiros golos pelo Sporting, na goleada (7-1) ao Sacavenense para a Taça de Portugal. Emanuel Ferro destacou o trajeto do jovem avançado na formação e lembrou a importância de haver ligação com o plantel principal.





"O Pedro está a fazer o percurso dele na equipa B, onde tem feito golos. Hoje teve uma oportunidade. Ele atua numa posição em que está muito próximo do golo, a equipa estava com capacidade ofensiva grande e ele, com as suas características, aproveitou. Sobre o resto, temos a consciência dos jogadores que temos na equipa A, na B e nos sub-23 e o que importa é haver esta ligação e os jogadores aproveitarem quando têm oportunidade. Mas não é apenas trabalho do Pedro, alguém atrás contribuiu. Existe trabalho coletivo e de um momento para o outro alguém pode marcar", referiu o treinador adjunto dos leões na conferência de análise ao jogo.