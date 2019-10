Emanuel Ferro e os três centrais no Sporting: «Estamos a ajustar formas de jogar»

Como Silas viveu o seu primeiro jogo em Alvalade pelo Sporting



Como Silas viveu o seu primeiro jogo em Alvalade pelo Sporting

Emanuel Ferro, adjunto de Silas, considera que o Sporting corrigiu os posicionamentos na segunda parte e que isso levou à reviravolta ( 2-1 ) diante do LASK Linz, num encontro da Liga Europa."Não fomos surpreendidos, estamos a ajustar algumas formas de jogar e implementámos esse sistema. Resultou em alguns momentos, noutros não tão bem. Corrigimos na segunda parte. Queríamos explorar espaços provocados pela pressão adversária. Estávamos conscientes do que estava a acontecer e corrigimos na segunda parte.""Vitória do acreditar dos jogadores e também do público, que nos ajudou quando precisávamos. Em tão pouco tempo de trabalho e tantos jogos, com fadiga acumulada, é normal que a vitória nos ajude bastante. Vamos para esta paragem com sensação mais positiva.""Sim, para trabalharmos as novas ideias. Os jogadores estão muito envolvidos e mesmo com ausentes nas seleções vamos estar mais consistentes na próxima jornada.""Ganhámos e estamos em jogo."