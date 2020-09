Emanuel Ferro: «Fica a resposta da equipa após uma semana de grande resiliência»

Emanuel Ferro, treinador adjunto de Rúben Amorim, analisou a passagem do Sporting ao playoff de acesso à Liga Europa, depois de uma vitória por 1-0 sobre o Aberdeen.





- "Foi muito importante alcançar um bom resultado contra um adversário que já tinha feito vários jogos oficiais. Fica a boa resposta após uma preparação que exigiu grande solidariedade e resiliência. Tivemos boas sensações, mas foi um jogo apenas. O objetivo foi conseguido e fomos seguros".- "Temos um conjunto de jogadores indisponíveis. Os que se apresentaram estiveram bem e seguros do que queriam fazer. Mantivemos a estratégia até ao fim, independentemente do adversário. O controlo do jogo foi nosso e definimos o ritmo. É de elogiar numa semana em que estivemos todos envolvidos e a estrutura se desdobrou para termos as melhores condições. Estivemos muito unidos. As equipas também se fazem disso. Foi fundamental para o resultado".- É normal que o ritmo vá aumentando ao longo da época. O adversário também tirou algum partido disso, pois foi o nosso primeiro jogo oficial. Mas conseguimos adequar o nosso jogo Às exigências. Houve uma situação que o Aberdeen poderia ter aproveitado, mas controlámos. No global, o desempenho dos jogadores foi extraordinário".- O que aconteceu foi fora da rotina. O fundamental é olhar para o que fizemos bem, o que temos de corrigir, e olhar já para o Paços [domingo]. Foi importante começar assim e a participação dos jovens também é de salientar. Agora, já estamos a pensar fazer mais e melhor.