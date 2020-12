Emanuel Ferro: «Fizemos tudo para podermos ganhar»

Emanuel Ferro não quis comentar os lances polémicos do empate com o Famalicão (2-2), e defendeu que o Sporting fez o suficiente para vencer em Famalicão.





"Nós tivemos o domínio, a equipa controlou o jogo através da posse e do critério para atacar. As coisas surgiram naturalmente e depois sofremos de bola parada e não queríamos ter sofrido. Na segunda parte o controlo manteve-se, a equipa a espaços acabou por permitir uma ou outra iniciativa do Famalicão, e depois ficámos com menos um jogador e, de forma fortuita, acabámos por empatar este jogo", afirmou, à Sport TV, onde não quis comentar o golo anulado a Coates: "O fundamental é pensar que fizemos o necessário para podermos ganhar. As incidências são indiferentes, temos de dar uma resposta. O resto são coisas que acontecem no jogo".Em relação ao empate, o adjunto de Rúben Amorim lembrou que a equipa "ganhou um ponto" no jogo. "Mantemos o primeiro lugar e, tal como nos outros jogos, vamos refletir e analisar e preparar o próximo jogo", concluiu.