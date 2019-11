Emanuel Ferro: «Foi uma grande exibição. Conseguimos ser consistentes durante todo o jogo»

O Sportingna receção ao PSV Eindhoven, em jogo a contar para a 5.ª jornada do grupo D da Liga Europa, numa partida em que os leões dominaram completamente o adversário, chegando ao intervalo com uma vantagem de três golos no marcador.No final do encontro, Emanuel Ferro, treinador adjunto dos leões, mostrou-se satisfeito pela forma como a equipa leonina se apresentou perante a equipa holandesa, aproveitando para "enaltecer a equipa pela forma como conseguiu captar o público"."Parece-me que foi uma grande exibição. Enaltecer a equipa pela forma como conseguiu captar o público durante o decorrer da partida. Conseguimos ser consistentes durante todo o jogo", afirmou Emanuel Ferro, em zona de entrevistas rápidas."Sim, procuramos a melhoria sempre. É uma circunstância particular, quando há seleções trabalhamos coisas que não temos tanto tempo para trabalhar nestes momentos de maior densidade competitiva.""Em cada jogo procuramos ter uma estratégia e atacar com mais qualidade. Não foi a primeira vez que tivemos a fase de construção a três jogadores, queiramos fazê-lo hoje de forma a sairmos com mais segurança, hoje foi o Doumbia, o Wendel também por vezes.""Julgo que isso já nem é assunto.""Cada jogo é diferente, vamos passar por jogos mais difíceis e outros onde não estaremos tão bem. Procurar a vitória pode fazer-se de várias formas. Temos compromisso muito grande com a exigência. Por vezes p resultado é melhor e noutras pior. Fundamental é estar consciente de que é sempre possível fazer mais e melhor", finalizou.