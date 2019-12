Emanuel Ferro: «Foi uma vitória bem conseguida com um volume ofensivo considerável»

O Sportingna receção ao Moreirense, no Estádio José Alvalade, em jogo a contar para a 13.ª jornada da Liga NOS, num encontro em que os leões passaram a isolar-se no 4.º lugar da tabela classificativa, com 23 pontos.

No final do encontro, Emanuel Ferro, treinador-adjunto dos leões, afirmou que o triunfo diante dos cónegos teve um "volume ofensivo muito considerável" por parte dos leões, referindo que o momento em que Iago Santos, defesa do Moreirense, foi expulso, deixou a equipa leonina mais confortável.





"Foi uma vitória bem conseguida com um volume ofensivo muito considerável, com muitos remates e muito ataques da nossa parte. Não conseguimos marcar na primeira parte, mas na segunda mantivémos a calma e, entretanto, chegámos ao golo. Depois foi gerir isso, mesmo com mais um jogoador. O adversário tentou colocar mais jogadores na frente, podíamos ter jogado com isso com alguns contrataques, mas o resultado é plenamente justo", frisou Emanuel Ferro, em declarações à Sport TV.

"Quando entramos para o jogo pensamos sempre que vamos marcar e não vamos sofrer é esse o nosso objetivo. Sabíamos que aquilo que estávamos a fazer ia criar mais problemas ao adversário, que íamos ter mais lances de finalização e isso acaba por ser uma consequência. O jogo é sempre arbitrário, temos de manter a cabeça fria e ajustarmo-nos e adaptarmo-nos aquilo que vai pedindo o jogo. O adversário é uma equipa organizada e é normal que no contra ataque vamos correndo alguns riscos e no final o resultado acaba por espelhar a frieza para ganhar um jogo que tínhamos de ganhar."

Reação de Jesé no momento da substituição

O Jesé não teve qualquer tipo de irritação. Qualquer avançado, que sente que o resultado está tão para nós, com tanto volume, com tanto remate e sente naturalmente que a equipa e ele também tivesse o contributo. Não notei nada. Quem entra quer ajudar e assim foi, o que é ótimo."

"É melhor esperarmos, para termos uma informação mais fidedigna", concluiu.