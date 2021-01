Emanuel Ferro: «Fomos solidários e tivemos caráter contra um grande adversário»

O Sporting venceu (2-0) na receção ao Sporting de Braga, em jogo da 12.ª jornada da Liga NOS, um resultado que deixa os leões com uma vantagem de 8 pontos sobre os minhotos na tabela classificativa.

No final do encontro, Emanuel Ferro elogiou a solidariedade e o caráter demonstrado pela equipa do Sporting frente a "um grande adversário como o Sp. Braga", elementos que ajudaram os leões a somar mais três pontos à pontuação.

"As sensações que ficam são resultantes de uma vitória muito bem conseguida onde a equipa mostrou todas as suas valências. Fomos solidários e tivemos caráter contra um grande adversário como é o Sp. Braga. Conseguimos dar a volta as adversidades que foram surgindo e marcar golos."

Eficácia foi o aspeto determinante para o resultado?

"Há outros aspetos que conseguimos ter que para marcarmos os nossos golos. Conseguimos manter a nossa coesão. Quando estivemos por cima na partida tivemos um controlo muito grande, o Sp. Braga também incutiu a sua qualidade e pressionou, mas nos demos uma grande resposta fruto da nossa ambição que é muito grande."

O que significa este triunfo?

"É mais uma vitória apenas, igual às outras que foram acontecendo. Vamos analisar o que fizemos de melhor e de menos bom na partida e pensar já no próximo jogo. Estamos conscientes das coisas boas da equipa e queremos estar na melhor forma já no próximo jogo."