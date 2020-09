Emanuel Ferro: «Equipa competitiva, recuperada e com intenção de vencer»

O Sporting faz este domingo a sua estreia no campeonato nacional, depois de já ter conquistado uma vitória rumo à Liga Europa, e Emanuel Ferro acredita que a equipa vai entrar em campo com a ambição de ganhar nesta deslocação a Paços de Ferreira.





"A recuperação de dois dias, incluindo todo o trabalho de recuperação, condiciona pelo volume que podemos dar aos jogadores, mas a ambição é a mesma", afirmou, garantindo uma equipa "competitiva, recuperada e com intenção de vencer", sendo para tal também necessários "fazer ajustes estratégicos"."O curto tempo [de recuperação] condiciona, mas faz parte dos períodos de densidade competitiva mais elevada."Quanto ao Paços Ferreira, o Sporting espera "encontrar dificuldades semelhantes às do ano passado"."É uma equipa que consegue transmitir paixão pelo jogo, tem bem definida a forma de jogar, é muito solidária, tem jogadores com muita experiência. Processos simples mas bem definidos sem descurar a responsabilidade defensiva", analisou, apontando a estratégia pensada pelos leões para anular o jogo do adversário: "Consideramos que somos capazes de ultrapassar isso com boa capacidade de ter a posse da bola, de chegar ao ataque e ser dominadores, como no último jogo em que após perdermos a bola tivemos uma boa capacidade de reagir. Não será muito diferente."Emanuel Ferro confirmou ainda que Nuno Santos já fará parte da convocatória para o jogo com o P. Ferreira - no domingo às 18h30.