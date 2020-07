Emanuel Ferro já está de olho no dérbi com o Benfica: «O objetivo é ganhar»

Emanuel Ferro considerou que faltou ao Sporting criar mais para conseguir chegar ao golo que, no seu entender, merecia para levar de vencido o V. Setúbal no encontro desta noite.





"Faltou criar mais oportunidades. O poder de fogo só surge com situações de perigo. A estratégia do Vitória foi fechar os caminhos para a baliza. Nós tentámos com largura, com jogo entrelinhas. Não criámos tanto quanto queríamos, quanto pensávamos que seria necessário. Não foi possível. O jogo foi muito quebrado, foi difícil manter o ritmo. Nós com posse e controlo e independentemente de estarmos no meio campo ofensivo conseguimos sempre anular o contra-ataque do Vitória. O que faltou foi marcar e criar mais. Fomos penalizados pelas quebras no jogo e pelas faltas constantes", começou por dizer."O objetivo é ganhar, como era hoje. Sabíamos que íamos ter dificuldades, que serão diferentes das do próximo jogo. Vamos preparar-nos para elas. O terceiro lugar será consequência do resultado desse jogo. Podíamos ter feito mais hoje, queríamos ter feito melhor, mas é difícil criar soluções. Jogámos com variações, tentámos coisas diferentes, mas não foi possível. Vamos focar na vitória e é nisso que pensamos."O relevante é analisar e pensar no próximo jogo. Independentemente de quem for vamos manter a nossa ideia"