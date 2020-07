Emanuel Ferro: «Jogadores estiveram exemplares»

Emanuel Ferro lamentou o empate do Sporting em casa do Moreirense, isto numa partida na qual o técnico adjunto de Rúben Amorim considerou que o leão fez o suficiente para ganhar.





"Existe frustração porque a nossa ambição é sempre ganhar. No entanto não existe frustração pelo que fizemos, pois tivemos quase sempre o jogo controlado. Na primeira tivemos diversas transições em que podíamos ter definido melhor e marcar um ou dois golos. Na segunda parte continuámos igual, mas até melhores na organização ofensiva. Após a expulsão o Moreirense assumiu uma estratégia diferente, teve de descer as linhas, e nós com qualidade e posse conseguimos criar oportunidades. Só não finalizámos muito, mas ficámos por cima. A frustração existe porque a nossa ambição é grande, mas quanto à gestão e trabalho só podemos estar satisfeitos", começou por dizer, à SportTV+.Questionado sobre a aproximação do Sp. Braga, que agora fica a 3 pontos, Emanuel Ferro desvalorizou. "Pensamos no nosso jogo, na nossa forma de jogar, no nosso cresceimento e em cada um dos jogos que faltam. Já estamos a pensar no próximo. Não vale a pena pensar noutros fatores. O que importa são os nossos jogos, jogadores e resultados".Por fim, sobre as opções tomadas de início, o adjunto de Rúben Amorim foi claro. "O que se fez hoje foi usar os jogadores disponíveis, os que em cada momento do jogo dão uma contribuição positiva, seja quem jogou de início ou quem entrou. Olhamos os jogadores da mesma forma, cada um na elevação do seu rendimento para dar o contributo à equipa. O que queremos é entrar para ganhar. Aconteceu hoje, pena o resultado. Mas fica uma exibição com agressividade, respeito pela nossa ideia e os jogadores estiveram exemplares", finalizou.