Emanuel Ferro: «Jogadores foram sempre atrás do que queríamos, que era ganhar»

Emanuel Ferro lamentou que o Sporting não tivesse conseguido somar os três pontos no clássico (2-2), mas mesmo assim o adjunto de Rúben Amorim elogiou o empenho e a atitude dos jogadores.





"Acreditámos sempre, os jogadores acreditaram sempre, foram sempre atrás do que queríamos, que era ganhar. Perdemos dois pontos mas fica exibição de grande intensidade, de vontade e entreajuda dos nossos jogadores. Fica um ponto, mas sentimos mais que perdemos dois do que outra termos ganho alguma coisa""A surpresa pode ser para quem está de fora e não acompanha todos os dias a equipa. Percebo o Palhinha mas estamos conscientes que temos muito trabalho, que temos muitas coisas para melhorar, é uma equipa para crescer e isso é feito todo os dias, na forma como treinamos, trabalhamos, como os mais velhos ajudam os mais novos, como os mais novos dão energia ao grupo, em comunhão de objetivos. Mas não basta isso mas temos de entrar em cada jogo com uma ambição desmedida para ganhar.""Faltam muitas coisas. Faltam detalhes que nestes jogos são fundamentais, que estão identificados e vai ser preciso algum tempo, mas enquanto jogarmos desta forma, com esta ambição, as coisas vão acontecer normalmente."