Emanuel Ferro: «Jogo correu mal, mas não nos tira a convicção do que queremos»

Naturalmente desapontado pelo desaire sofrido perante o LASK Linz, que provocou o adeus à fase de grupos da Liga Europa, Emanuel Ferro lamentou a eliminação da prova da UEFA, mas deixou claro que a Sporting deu tudo para que o resultado fosse outro.





"É um resultado que não nos deixa satisfeitos, que não revela o que foi o jogo. Contra uma equipa forte, que aproveita um ou outro erro. Estávamos bem, sofremos, respondemos, mas voltámos a sofrer e depois a expulsão condiciona o jogo. Lamentámos a nossa eliminação. Estamos conscientes do que queremos e dos fatores de sucesso que queremos implementar e estamos focados nisso. Lamento pelos adeptos, mas mesmo perdendo a equipa foi ambiciosa e demonstrou atitude. Foi um jogo que correu mal, mas não nos tira a convicção do que queremos", começou por apontar o técnico adjunto.Em relação à expulsão de Coates, Ferro assume que foi o início de uma sequência má de acontecimentos. "Durante o jogo, a partir do banco vemos um conjunto de lances que podem ser decisivos. Antes do golo tivemos uma oportunidade de desmarcação da qual não consequimos criar finalização. A seguir sofremos, há a expulsão... Uma sequência de acontecimentos que não foram bons que condicionaram. Os jogadores reagiram, demonstraram crença, mantiveram a organização com menos um. No entanto foi difícil contrariar uma ou outra situação. Mesmo com menos um mantivemos posse. Queríamos ganhar, mas fica a nossa crença e os sinais deste e de outros jogos. Vamos conseguir fazer boa epoca seguramente", garantiu."O jogo hoje era o momento. No domingo temos outro diferente e vamos entrar fortes. A juventude é uma realidade, a equipa está a crescer e há coisas boas associadas a isso. Vamos tirar partido de cada um deles. Este jogo está fechado, não foi o que queríamos, fica a desilusão, lamentar pelos adeptos, mas os sinais que a equipa dá é para seguir em frente. O objetivo claro agora é o jogo com o Portimonense, onde queremos fazer um bom jogo, com a mesma atitude, intensidade, de forma a ultrapassar o adversário e conquistar os 3 pontos", finalizou.