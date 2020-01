Emanuel Ferro: «Jogo muito equilibrado entre duas equipas que quiseram dominar o jogo»

O Sporting perdeu (0-2), esta sexta-feira, na receção ao Benfica, em jogo a contar para a 17.ª jornada da Liga NOS.

No final do encontro, Emanuel Ferro, treinador adjunto dos leões, admitiu que o duelo com as águias acabou por ser "muito equilibrado", apesar de uma melhor prestação dos encarnados na 1.ª parte, realçando o primeiro golo do Benfica, como fundamental para desequilibrar a partida.





"Foi um jogo muito equilibrado entre duas equipas que quiseram dominar o jogo. Na primeira parte o Benfica esteve melhor, mas nós equilibramos. Depois, na segunda parte estivemos melhor e eis que surge um golo de ressaltos. O segundo golo surge já numa fase descaraterizada do jogo", apontou o treinador adjunto dos leões.

"Acho que as pessoas que viram o jogo percebem que foi muito equilibrado, com os sistemas de ambas as equipas montados de forma a tirar partido das lacunas do adversário. A questão da diferença pontual é irrelevante hoje, aqui. Estiveram frente a frente dois clubes históricos. Tivemos números muitos bons, compromisso, mas agora é pensar para a frente e já no jogo da Taça da Liga."

"A Taça da Liga é uma outra competição, teremos tempo suficiente para recuperar e preparar esse encontro."

Bruno Fernandes estará presente?

"Entraremos certamente com uma equipa muito forte frente ao Sp. Braga", concluiu.