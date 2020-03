Emanuel Ferro: «Jogo muito influenciado pelas duas expulsões»

Após o triunfo do Sporting (2-0) na receção ao Aves o treinador adjunto de Rúben Amorim nos leões, Emanuel Ferro, começou por "deixar uma palavra de apreço pessoal e profissional" a Silas e aos restantes membros da anterior equipa técnica por terem sido "importantes numa fase do Sporting" e admitiu que as duas expulsões do Aves nos primeiros 20 minutos condicionaram o jogo.





"Foi um jogo muito influenciado pelas duas expulsões. O adversário teve de remeter-se ao trabalho defensivo. Tentámos manter o nosso plano, dificultado pelo ritmo muito quebrado pelo adversário. Foi a estratégia assumida por eles e respeitamo-la. Conseguimos, tivemos paciência, desbloqueá-mos com o primeiro golo e o segundo é consequência disso", disse o adjunto de Rúben Amorim na flash interview."Claro que foi importante. A próxima também será importante e há que fazer tudo para ganhar. As vitórias são sempre importantes, para serem procuradas e lutarmos por elas. Vamos fazer isso sempre e nunca deixamos de o fazer.""Mesmo contra 11 os 3 defesas não indicam estratégia defensiva, são mais um suporte à organização ofensiva e procurámos uma estratégia diferente, mais caraterística do que estava a ser o jogo. O Jovane acabou por ser um lateral adaptado mais ofensivo do que o Ristovski, e o Geraldes entrou para desbloquear algumas situações no meio-campo. A equipa tentou manter posicionamentos e a base do nosso sistema"