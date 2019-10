Emanuel Ferro: «Jogo não é representativo do resultado que aconteceu»

Desapontado com o desaire sofrido pelo Sporting , que ditou a eliminação leonina da Taça de Portugal, Emanuel Ferro considerou que aquilo que se viu no relvado não corresponde ao que foi visto no terreno de jogo."A justiça resulta dos golos marcados. Achamos que o jogo não é representativo do resultado que aconteceu", começou por apontar o adjunto de Silas, que na sua análise desvalorizou a possível má escolha da equipa inicial."Temos um plantel com ótima qualidade. Os jogadores que entraram estavam preparados e eram aqueles que tinham trabalhado na última semana. Estavam identificados com algumas das movimentações que achávamos importantes para este jogo", disse."A questão psicológica é relativa. Os jogadores têm jogos sucessivos, preparam-se para os mesmos da melhor forma e é isso que via acontecer para a Liga Europa"Os adeptos dizem o que querem e não vamos comentar esse tipo de atitude."