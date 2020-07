Emanuel Ferro: «Jovens estão a explodir porque a equipa proporciona isso»

Emanuel Ferro sublinha a justiça da vitória do Sporting sobre o Gil Vicente (2-1) e acredita até que os leões podiam ter vencido por números superiores.





"É uma noite de vitória, uma vitória muito importante. Conseguimos ir ao encontro dos nossos objetivos, através da nossa estratégia de jogo. Não foi um jogo fácil, mas sentimos que tivemos o jogo quase sempre controlado. Marcámos o primeiro golo, criámos algumas ocasiões. Na segunda parte podíamos ter aumentado o volume no resultado. Fazer o 3-0 ou 4-0. Não aconteceu. O 2-1 acabou por criar algum frenesim no final do jogo. No entanto, a equipa esteve sempre muito consciente da sua tarefa e obtivemos um resultado muito bom", explicou à Sport TV.Gonzalo Plata foi a figura dos leões, mas Emanuel Ferro prefere destacar o papel de todos os jovens que estão a entrar na equipa."O que explica a explosão dos jovens é o trabalho que fazem durante a semana, mas também a forma como a equipa proporciona isso. Os desempenhos nos treinos e nos jogos são dependentes do colectivo. Isso vai se notando. Os jovens estão a entrar, os mais velhos ajudam. Tiramos coisas muito positivas e é um privilégio assistir a estes jogos e dar oportunidades a estes jogadores", afirmou.O técnico estava feliz com o resultado, mas não quis falar no segundo lugar."Foi uma vitória, há jogo segunda-feira outra vez. Uma vitória como outras. Terminámos este, agora é pensar no próximo jogo e em conseguir outra vitória", concluiu.