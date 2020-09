Emanuel Ferro: «Mercado está aberto quer para comprar quer para vender»

O Sporting venceu esta sexta-feira o Valladolid por 2-1, em jogo de preparação, num encontro em que a mudança de atitude da formação leonina à entrada da 2.ª parte foi fundamental para a reviravolta no marcador e consequente triunfo alcançado.





No final do encontro, Emanuel Ferro, treinador-adjunto dos leões analisou a partida, exaltou a postura e resposta dos jogadores leoninos à adversidade colocada dentro de campo por parte da formação espanhola, falou sobre o mercado de transferências e ainda sobre a recente integração do médio Palhinha na equipa."Foi mais um jogo onde nós procurámos voltar ao estímulo competitivo e que também serviu para verificar aquilo que tem sido o assimilar das ideias por parte dos jogadores. O jogo correu bem, os jogadores mostraram união, mesmo nos momentos mais difíceis na partida. São importantes estes momentos, é também importante para nós observarmos as respostas que vão dando às exigências que lhes são colocadas", começou por dizer o técnico.

"A integração de novos elementos é um aspeto fundamental e quer nós staff, quer os jogadores, procuramos todos tentar facilitar as suas adpatações, para que possam mostrar as suas qualidades. O Feddal é mais um elemento. O espírito de todos foi muito positivo. Antes de sofrermos o golo também estávamos a jogar muito bem e isso é importante."



Clube vai continuar ativo no mercado de transferências?

"O mercador está aberto, quer para comprar quer para vender. As coisas estão bem programadas e o importante é pensar no presente."

Integração de Palhinha

"O Palhinha é jogador do Sporting há muitos anos, tem feito um grande percurso, faz parte do plantel e hoje jogou. Isso é que é importante", concluiu.