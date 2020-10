Emanuel Ferro: «Na segunda parte fomos com tudo»

Emanuel Ferro mostrou-se satisfeito depois da vitória do Sporting este sábado nos Açores, frente ao Santa Clara (2-1). O treinador-adjunto dos leões reconhece que o encotnro nem sempre foi bem jogador, mas não tem dúvidas que a formação de Alvalade foi quem mais criou oportunidades de golo.





"Foi um triunfo que valeu muito pela perseverança até ao final. Controlámos na primeira parte; o Santa Clara teve poucas ou nenhumas oportunidades, mas depois acabámos por marcar. Na segunda parte fomos com tudo, criámos muitas situações em termos táticos para tentarmos criar um jogo mais ofensivo. E acabou por resultar. Mais uma vez estivemos por cima, sofremos um golo sem o adversário ter grande mérito, mas o resultado é merecido, é fruto da nossa qualidade e do empenho dos jogadores.""A 2.ª parte jogo diferente, o adversário acabou também por se encaixar um pouco mais, no entanto não deixámos de acreditar no nosso jogo, que é um jogo de posse, de grande variação de bola e circulação rápida. Fizemos um jogo nem sempre com a maior qualidade, mas sempre com a mesma intenção, sempre com mesma capacidade de sofrimento. Marcámos um golo merecido, que fez com que a equipa ficasse com a consciência que fez tudo para chegar à vitória.""É a essência do jogo. Aqui há essa oportunidade, não está em pleno, mas é fundamental que o futebol seja visto dessa forma. Naturalmente há que respeitar todas as regras, mas é fundamental termos gente nos estádios e que os clube consigam mobilizar as pessoas com regras."