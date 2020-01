Emanuel Ferro: «Não sentimos Bruno Fernandes num 'vai-não vai'»

Tal como no verão passado, o Sporting está inflexível nas negociações por Bruno Fernandes e não recua nas exigências desde início ao Manchester United e, por isso, o capitão dos leões continua às ordens de Silas agora para disputar a 'final four' da Taça da Liga. Na conferência de imprensa ao jogo da primeira meia-final da competição com o Sp. Braga agendado para terça-feira (19H45), Emanuel Ferro sublinhou o compromisso do médio com a equipa.





Bruno Fernandes à cabeça, Joelson a dar show e Sp. Braga na mira: Sporting afina Taça da Liga



